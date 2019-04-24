Украинский депутат обломал меджлисовцев: обещанная Порошенко автономия «несвоевременна»

24.04.2019, Киев, Максим Карпенко

В обозримом будущем меджлисовцы не получат обещанной им пока еще действующим президентом Петром Порошенко крымско-татарской национальной автономии.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил нардеп и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам нардепа, сегодня вопрос крымско-татарской автономии в составе Украины не стоит на повестке дня.

«В ближайшее время это не решится. Более того, этот вопрос начнет решаться тогда, когда будет запущен процесс возвращения Крыма, потому что это будет совпадать с общей политикой. Сейчас, к сожалению, нет ни политической воли, ни возможности это рассматривать. Я это вижу. Есть такое украинское выражение: «Несвоевременно». У нас очень часто все несвоевременно, а потом мы несемся сломя голову, чтобы успеть куда-то в последний вагон», – заявил Береза.