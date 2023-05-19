Украинский эксперт назвал условия, при которых Россия применит ядерное оружие

Анатолий Лапин.  
19.05.2023 11:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 627
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым


Россия ударит по Украине ядерным оружием, если ВСУ захватят Донбасс или зайдут в Крым.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец, мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия ударит по Украине ядерным оружием, если ВСУ захватят Донбасс или зайдут в Крым....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


При этом, Березовец подчеркнул, что реальных «красных линий» президента России никто не знает.

«Я думаю, что для Путина использование тактического ядерного оружия станет возможным, например, если подразделения ВСУ зайдут на территорию Автономной Республики Крым. Это может быть поводом для него. Или когда мы полностью очистим территорию Донецкой и Луганской областей и выйдем на государственную границу с Россией. Не факт, что он удержится от искушения использовать это оружие там, на востоке», – сказал эксперт.

«Никто не знает ответа, есть ли точные реперные точки, которые для Путина будут означать точку невозврата. Пока что, как», – заявил Березовец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть