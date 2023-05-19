Украинский эксперт назвал условия, при которых Россия применит ядерное оружие

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия ударит по Украине ядерным оружием, если ВСУ захватят Донбасс или зайдут в Крым.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец, мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

При этом, Березовец подчеркнул, что реальных «красных линий» президента России никто не знает.

«Я думаю, что для Путина использование тактического ядерного оружия станет возможным, например, если подразделения ВСУ зайдут на территорию Автономной Республики Крым. Это может быть поводом для него. Или когда мы полностью очистим территорию Донецкой и Луганской областей и выйдем на государственную границу с Россией. Не факт, что он удержится от искушения использовать это оружие там, на востоке», – сказал эксперт.

«Никто не знает ответа, есть ли точные реперные точки, которые для Путина будут означать точку невозврата. Пока что, как», – заявил Березовец.