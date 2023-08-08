Украинский эксперт прокомментировал атаку на «новосибирский порт»

Елена Острякова .  
08.08.2023 19:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Торговля, Украина


Украинская атака морскими дронами на Новороссийск преследовала задачу разрушить судоходство, особенно, торговое – в Черном море.

Об этом в интервью израильскому «Итон ТВ» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская атака морскими дронами на Новороссийск преследовала задачу разрушить судоходство, особенно, торговое – в...

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Примечательно, что новороссийский порт он почему-то называл новосибирским.

«Посмотрим после атаки по новосибирскому порту, как британские страховые компании будут участвовать в страховке важных грузов, которые проходят через новосибирский порт. А там идет транскаспийский нефтепровод, казахстанская нефть идет через Новороссийск и потом дальше. Не будут страховать – значит, ситуация складывается не очень хорошо и для российской продукции, которая транспортируется через Новороссийск. Если Одесса и дунайские порты заблокированы, то Украина пытается тоже помешать, затруднить, осложнить торговые маршруты, которые идут через ключевой российский порт в Черном море», – сказал Карасев.

При этом он не исключил, что украинская атака может вызвать неудовольствие западных партнеров.

«Правда, тоже надо учитывать, что атака по Новороссийску и затруднения, которые могут возникнуть с перевалкой казахской нефти, может повлечь за собой и другие последствия, направленные не против России, а на повышение цены на нефть. Она и так сейчас пробила потолок в 60 долларов, который имел целью санкционное давление на Россию. Если цена на нефть будет расти в силу затруднения торговых маршрутов танкерного флота, это может спровоцировать и повышение цен на бензин в США, что может не понравиться и Байдену», – заключил Карасев.

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