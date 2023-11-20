Украинский генерал предложил по жребию отправлять в окопы не желающих воевать

Игорь Шкапа.  
20.11.2023 18:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Среди военнообязанных граждан Украины практически уже не осталось желающих воевать.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал-майор Серегей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди военнообязанных граждан Украины практически уже не осталось желающих воевать. Об этом на круглом...

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«Лидерами не рождаются, лидеров воспитывают. При отсутствии в государстве системы патриотического воспитания – мы имеем проблемы с призывом. Те, кто хотели воевать, уже воюют. Те, кто не очень хотели, сомневались, тоже уже пошли. Сейчас остались только те, кто не хочет воевать. И сейчас вопрос, как же их повести?», – описывает проблему генерал.

Он предложил обратиться к историческим примерам, в частности тому, как из этой ситуации выходили Соединенные Штаты.

«США на протяжении 1940 года, понимая, что будет война, провели полностью проверку мужской половины населения на пригодность по здоровью. И провели жеребьевку, кому, в какой час и какой последовательности прибывать в случае объявления войны, на какие призывные пункты.

И они даже знали, в какой род войск они будут призваны. Что мешает, мы 10 лет воюем, пройти проверку всему мужскому населению и даже части женского, которая есть мобилизационным ресурсом?», – задается вопросом выступающий.

По его словам, этого не делается, поскольку Украиной руководят «поигравшие в КВН, получившие дипломы, но не набравшиеся знаний».

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