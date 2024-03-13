Украинский генерал требует чаще бить по российским тылам

Анатолий Лапин.  
13.03.2024 13:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина имеет возможности для наращивания ударов по глубоким тылам Российской Федерации.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина имеет возможности для наращивания ударов по глубоким тылам Российской Федерации. Об этом в...

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Кривонос призвал наносить удары по российским предприятиям, чтобы нарушить экономику страны.

«Нужно не лоб в лоб биться и сбивать самолеты по одному, а нужно разрушать экономику Российской Федерации – силы и средства для этого есть, теперь нужно правильно разложить, спланировать операцию и выполнить мощные удары по этим предприятиям, которые обеспечивают нужды Вооруженных сил Российской Федерации.

И это касается не только самолетов, это касается и снарядов, производства пороха, огромного количества дронов, крылатых ракет. Это то, что бьет потом по украинским городам и селам», – сказал генерал.

«Потому фронт очень важен, но взрывы в глубоком тылу Российской Федерации значительно более важны, и возможности у нас для этого есть. Нужно наращивать усилия в этом направлении», – заявил Кривонос.

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