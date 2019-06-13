Украинский генерал: ВСУ готовились развязать войну в Крыму

13.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Война должна была начаться в конце февраля 2014 года в Крыму, если бы киевское руководство не струсило и ввело военное положение в начале «Русской весны».

Об этом в эфире интернет-канала «IDEALIST.media» заявил Владимир Замана, в то время занимавший должность начальника Генштаба ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам генерала, незадолго до событий в Крыму туда была переброшена разведгруппа украинской армии, которая готова была действовать по приказу.

«В ситуации, которая у нас происходила в Крыму, там никакой двойственности быть не могло – там прямое требование Конституции – введение военного положения, применение вооруженных сил. Сил для того, чтобы противодействовать в Крыму, у нас было достаточно. Мы провели учения, люди знали что делать, где делать и как делать.

Часть подразделений разведывательных была уже в Крыму. Это люди из бригады, которая находится на континентальной части Украины, ждут там. Они разведали, куда идти. Она только входят в Крым и уже имеют информацию и готова выполнять те или иные задания. Это посыл военнослужащим, которые дислоцировались в Крыму, о том, что Украина будет бороться. И они бы начали действовать», – заявил Замана.

Генерал также отметил, что с конца 2013 года, когда на Майдане только разворачивались основные события, группировка войск Украины в Крыму уже получала дополнительное снабжение, готовясь к войне.

«Еще в декабре месяце мной поставлена задача на переброску в Крым для авиационных частей керосина, для кораблей – дизельного топлива, комплектования кораблей сухими пайками и так далее. Это вещи, которые были сделаны в декабре месяце. У меня предчувствие было… Я уверен, что война должна была начаться 27 февраля в Крыму. И тогда бы у нас все встало бы на место», – сказал экс-начальник Генштаба ВСУ.