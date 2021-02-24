Украинский институт нацпамяти окончательно превратился в помойку при Зе-руководстве

24.02.2021, Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

В декабре 2019 года Кабмин Украины провёл кадровые перестановки в Украинском институте национальной памяти. Одиозного архивариуса СБУ и «отца декоммунизации» Вову Вятровича сменил на посту директора «специалист по Холокосту» и, как тогда казалось некоторым наивным наблюдателям, менее упоротый деятель Антон Дробович, представленный общественности как «толерантный либерал европейского типа, готовый принимать все существующие взгляды и мнения».

«Специалист по Холокосту» в данном случае означает, что Дробович некогда что-то там «изучал» о массовых убийствах киевлян в Бабьем Яру.

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Пикантности ситуации добавило высказывание Вятровича о своём преемнике, заявившем, будто назначение Дробовича на должность директора УИНП является «неправильным кадровым решением, несущим угрозу украинцам и Украине».

На практике, как и следовало ожидать, произошла смена шила на мыло. Вместо рябой коровьей лепёшки Вятровича с экранов принялось торговать и впаривать массам всю ту же бандеровскую информационную тухлятину физиономия одержимого киевского хипстера.

Если погуглить, что за личность такая Антон Дробович, то быстро выясняется, что он – креатура украинского олигарха Пинчука, профессиональный грантоед, как и подавляющее большинство членов Зе-команды.

В течение первого месяца 2019 года Дробович полностью расчехлился, быстро сменив масть с «холокостника» на защитника ОУН, бандеровщины и всего того, что стало информационно-пропагандистским стержнем постмайданного режима.

По словам Дробовича, поначалу у него было желание критиковать деятельность «папэрэдныка», но затем, ознакомившись с документами, он пришёл к выводу, что Вятрович «проделал очень хорошую работу».

Таким образом, «толерантность и восприимчивость» Дробовича «ко всем существующим взглядам и мнениям» сводятся к старому анекдоту «почему все автомобили Форда чёрного цвета».

«Наши автомобили могут быть любого цвета, особенно если он чёрный», – ответил находчивый Генри Форд. Со сменой Вятровича на Дробовича УИНП продолжает клепать «автомобили в одну краску».

Накануне 9 мая 2020 года Дробович ещё раз подтвердил, что от перестановки болванчиков в руководстве УИНП идеология не изменилась: СССР «и немного Гитлер» были названы виновниками развязывания Второй Мировой войны, подвиг советского народа был назван «мифом», а историческая шизофрения пробила очередное дно после заявления, будто «украинского коллаборационизма в войну никогда не было, потому что нельзя изменить одному оккупанту с другим».

Напомним, Дробович специализировался на теме Бабьего Яра, где, как известно, «отличились» в расстрелах мирного населения сотрудники украинской вспомогательной полиции, а немцы выступали главным образом координаторами и наблюдателями.

При этом участие украинцев во Второй Мировой войне подаётся как «война разъединённой нации за чужие интересы, когда украинцы были вынуждены убивать украинцев».

Дробовичем и возглавляемой им помойкой провозглашается «войной украинцев за чужие интересы» осознанная борьба миллионов уроженцев УССР в Красной Армии против фашизма и 100 тысяч (в лучшие времена) контролируемых гитлеровцами бандитов из ОУН/УПА.

24 февраля Дробович отчитался о проделанной работе УИНП за 2020 год.

Из доклада явствует, что новое руководство института ни на йоту не отклонилось от заданной наперёд программы шельмования, фальсификации и переписывания истории Украины и СССР.

Так, например, из отчёта следует, что УИНП продолжает действовать как координатор и надзиратель за проведением курса «декоммунизации» под видом «борьбы с символами тоталитиразма», активно пользуясь услугами стукачей и других «неравнодушных громадян», проверяя на «патриотизм» веб-страницы местных органов власти, одобрительно реагируя на требование отморозков о переименованиях улиц, а также выдвигая соответствующие законопроекты.

В прошлом году УИНП своеобразно отметил 75-летие Победы над фашизмом, старательно уклоняясь от использования названия «Великая Отечественная война». Канализаторами были сняты «развенчивающие мифы» видеоролики и брошюрки, сводившиеся к тому, что хребет нацизму был сломан не усилиями СССР и Красной Армии, а «благодаря участию многих государств мира».

Что там за «широкая антигитлеровская коалиция» такая выискалась – в УИНП не уточняют, однако раскручивание этой чуши даёт ключ к пониманию, почему и отчего Дробович характеризуется как «толерантный либерал европейского типа», поскольку за последние 30 лет к Победе пытаются примазаться не только не принимавшие участие в борьбе с фашизмом государства, но и те, что активно сотрудничали с Гитлером в надежде урвать свой клок на оккупированных территориях.

Характерно, что освободительный поход Красной Армии помойка Дробовича называет «сменой оккупации с нацистской на советскую» с обсасыванием темы «массовых грабежей и изнасилований», а также приводя в виде доказательств заявления эстонских, болгарских и прочих лимитрофных МИД.

Ожидаемо, что центральной точкой приложения сил по шельмованию памяти о Великой Отечественной войне стала личность Маршала Победы Г.К. Жукова. В УИНП не поскупились и выпустили сразу несколько сюжетов, выливающих ушаты нечистот на Жукова, взяв за основу вот уже много лет всплывающий «компромат» на выдающегося военачальника.

Значительные усилия УИНП прилагает к раскручиванию пугала «российско-украинской войны» и украшательства государственного переворота «революции свободы и гидности». Для этого специальные людишки Дробовича собирают криптофольклор «свидетелей преступлений пророссийской власти Януковича на Евромайдане», «оккупации Крыма», «действий Российской армии в Донбассе» и «подвига «киборгов» во время обороны Донецкого аэропорта».

Прекрасно понимая, что в современной Украине мало кто преисполнится сочувствия к рассказам об утилизированных в Донбассе карателях, в УИНП решили зайти с другой стороны, посвятив цикл слезоточивых сюжетов «Жинки, яки загынулы за Украину» о незавидной судьбе упоротых всушниц, поехавших восстанавливать Украину в восставшем Донбассе. Судя по количеству просмотров и лайков, так и оставшихся невостребованными.

Крыму, по понятным причинам, в этих фальшивках уделяется особое место. В частности, всё новыми подробностями обрастает «день спротиву» – 26 февраля 2014 года. Согласно новой украинской мифологии, в этот день в центре Симферополя произошли вовсе не столкновения крымчан с меджлисовцами и прибывшей им на подмогу сотней боевиков «Евромайдана» в защиту крымского парламента, а «битва крымчан за Украину против засланных из Севастополя диверсионных групп ЧФ, которая на сутки отсрочила оккупацию Крыма Российской армией».

Как следствие, особое внимание УИНП уделяет переписыванию истории и доказательствам, будто Россия всегда выступала историческим врагом и обидчиком Украины. С этой целью выпущена серия очень тупых мультиков, рассказывающих, что на месте Дикого поля, которой являлась историческая Украина южнее засечной черты, некогда стояли зажиточные украино-татарские мегаполисы, с университетами и бойкой торговлей с ойкуменой, а гадкие московитские цари, уже после «оккупации» Неньки, всего лишь переименовали исконно-посконные украинские центры цивилизации в Харьков, Екатеринослав, Одессу, Александров, Херсон, Симферополь, Севастополь и прочее…

Понятное дело, что весь этот свидомый бред крайне уязвим, поскольку не имеет ни документальных, ни археологических подтверждений. Известно ведь, как яростно начинают зуммерить адепты «стотысячелетней украинской державы», когда им предлагают предъявить географические карты, денежные знаки этой «цивилизации древних укров».

В этой связи УИНП во главе с Дробовичем вскоре обещает выпустить цикл «просветительских» передач, посвящённых «борьбе советского режима с украинской археологией». Как нетрудно догадаться, планируется оседлать и форсировать известный дебильно-инфантильный лозунг «от нас всё скрывали!», чтобы хоть как-то объяснить исчезновение циклопических шароварных сооружений и целого культурного пласта.

Боротьба предполагает быть длительной, так что в планах УИНП значится производство множества «разоблачительных роликов об имперской сущности России».

Заметно, что на УИНП оказывают некоторе влияние «коллеги» из Польши. Противоестественному союзу Петлюры и пилсудчиков против «московских большевиков» уделяется особое внимание, как и сбору польско-украинского криптофольклора «свидетелей преступлений коммунизма – украинских и польских правозащитников».

Правда, как только речь заходит о геноциде поляков упашнёй и оуновских терактов в довоенной Польше, тональность побасенок резко меняется, как в негативном свете представляется послевоенная борьба польских властей с УПА и бандеровщиной.

Продолжая развивать тему «Украины, как преемницы УНР-ЗУНР», УИНП активно героизирует и романтизирует «Украинскую революцию 1917-1920 годов», не брезгуя отбеливать не только Петлюру и Болбочана, но и бандитов-отморозков, вроде Тютюника.

В общем, работают хлопцы в поте лица над разрушением легитимности существования современной Украины, отрицая УССР в пользу государств-фантомов и людей-мерзавцев.

Судя по всему, УИНП при Зеле стал тем самым чемоданом без ручки, который и тащить тяжело, и бросить жалко. По признанию Дробовича, в бюджете института не хватает средств для издания печатных материалов большими тиражами, отчего им поневоле пришлось перейти в электронный формат. Что наводит на мысли об истинных причинах ухода Вятровича из конторы, переставшей выполнять роль нажористого корыта.

Как можно понять из речей директора, печатные брошюрки УИНП не пользуются большой популярностью в государственных и общественных организациях. Главными потребителями информпомоев выступили Киевская, Черкасская и Черновицкая области, но и там речь идёт о поставках нескольких тысяч «пособий».

В целом, успехи за прошедший год помойки под предводительством Дробовича подаются без особой бодрости. Заметно, что для большинства населения Украины работа УИНП как была, так и осталась бессмысленным переводом казённых денег, а «разоблачения свинцовых мерзостей коммунизма и имперской России» больше не интересуют даже «пассионариев», уставших от хаоса, войны и нищеты.

С другой стороны, не варить горшочек УИНП уже не может – его будут подпитывать до тех пор, пока не рухнет действующий режим, а с ним – и мертворожденное, раздираемое всё усиливающимися противоречиями государство «незалежная Украина». И, следует признать, что УИНП отравляет своей пропагандой не столько целевую аудиторию, сколько подрывает основы и стабильность самой Украины, строя на вранье зáмки из грязи и палок. С такими «патриотами» и врагов не надо…