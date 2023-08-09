Украинский командующий: Русские пытаются ударом во фланг рассечь нашу группировку под Купянском

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Для украинских сил сложилась крайне тяжелая ситуация в Харьковской области, где идет наступление ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главком Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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По его словам, русские выбрали главным для своего наступления Купянское направление, «создав наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов Шторм-Z».

«Цель противника – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки», – сказал Сырский в комментарии антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда».

Он добавил, что одновременно ВС РФ наступлением из района Новоселовское предпринимают попытку рассечь украинскую группировку «ударом во фланг и окружить часть подразделений держащей там оборону бригады».

«Наши бойцы мужественно держат оборону, отражая все попытки противника продвинуться вперед», – уверяет генерал.

Он сообщил, что побывал на этом направлении обороны и обсудил с командирами все возможные варианты.

Сырский говорит, что приняты все необходимые решения для «гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома».