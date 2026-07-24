Украинский начштаба признал: В Купянске инициатива переходит к русским

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На Купянском направлении серьезной проблемой для формирований киевского режима стали модифицированные российские дроны

Об этом в эфире Deutsche Welle (в РФ медиа-группа нежелательная организация) заявил первый замкомандира, начальник штаба 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартия» Максим Голубок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась обстановкой вокруг Купянска, за который сейчас идут бои, спросив, насколько для ВСУ там сложная ситуация.

«Процессы усложняются на линии фронта в соответствии с тем, как изменяются условия ведения войны. Сейчас мы видим технологические сдвиги в качестве увеличения дронов», – сказал Голубок.

Ведущая, сославшись на прежнюю информацию от «Хартии», заметила, что на Купянском направлении фиксируется порядка двух тысяч российских дронов в сутки.

«Большое количество дронов. Сейчас оно меняется, но мы должны с вами понимать, что противник максимально адаптируется. Сегодня мы видим применение на глубину других модификаций «Молний», которые могут залетать на глубину до 45 км, которые используют разные диапазоны частот управления, что, в принципе, требует постоянных изменений всех систем, которые у нас есть. И выявления, противодействия и уничтожения именно беспилотной составляющей противника. Это тяжело», – пожаловался начальник штаба.

Несколько месяцев назад украинская сторона торжественно заявила об «освобождении» Купянска, о взятии которого под контроль заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Сейчас ситуация изменилась: русским удалось восстановить ряд позиций расширить зону контроля в городе, что вынуждены признать украинские военные источники.