Украинский политик: Кого не убьёт коронавирус – добьёт медицинская «реформа»

03.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украинское государство уже упустило возможность оперативно отреагировать на пандемию коронавируса, но еще может отменить медицинскую реформу, которая разрушает медицинскую систему Украины.

Об этом в эфире телеканала 112 Украины заявил народный депутат VI созыва Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство уже проморгало кризис. Надо принимать административные меры. Изменить нашу медицинскую систему мы не сможем. Мы сможем это сделать на будущее. Поэтому меры надо принимать на будущее. И надо понимать, что эта пандемия – не последняя.

Поэтому надо вот эту сумасшедшую медицинскую реформу, которая превратила медицину в средство заработка для не очень чистоплотных людей, – отменять полностью и слушать все-таки великих наших докторов, которые остались в Украине и помогают людям. И готовиться к будущим вызовам», – призвал Кирилл Куликов.