Украинский политолог из Австрии: Европейские элиты не дадут начать переговоры – требуют воевать дальше

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Подконтрольные транснациональным корпорациям элиты стран Европы не позволят начаться мирным переговорам России и Украины, а будут подстрекать продолжение боевых действий.

Об этом в беседе с вынужденным покинуть родной город после начала СВО экс-депутатом горсовета Николаева Максимом Невенчанным заявил киевский политолог Константин Бондаренко, тоже оставивший родную страну и переехавший в Австрию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если только будет остановлена война, если только начнутся мирные переговоры между Украиной и РФ, это будет означать поражение Европы. Потому что Европа столько бросила именно на алтарь войны, она настолько активно увязла в этой войне, она настолько создала определённую инфраструктуру войны у себя непосредственно», – сказал Бондаренко.

«Сейчас Европа понимает, что, если война заканчивается, она остаётся ни с чем. Как продать результаты переговоров своим избирателям? Любые переговоры, потому что на выходе Украина потеряла территории. Какого-то образа победы зримого нет. Просто говорить о том, что «Украина сохранила государственность без определённой части территорий» – тоже не особо продаваемая тема для европейского обывателя. И поэтому сейчас Европа настаивает на том, что необходимо и дальше воевать», – считает эксперт.

Он обратил внимание на роль ТНК, которые контролируют те или иные правительства. Политолог отмечает, что транснационалы уже запустили маховик ВПК, и уже не столько поддерживают Украину, сколько «готовятся к войне с Россией».