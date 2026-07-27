Украинский политолог из Австрии: Европейские элиты не дадут начать переговоры – требуют воевать дальше

Игорь Шкапа.  
27.07.2026 14:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 417
 
Дзен


Подконтрольные транснациональным корпорациям элиты стран Европы не позволят начаться мирным переговорам России и Украины, а будут подстрекать продолжение боевых действий.

Об этом в беседе с вынужденным покинуть родной город после начала СВО экс-депутатом горсовета Николаева Максимом Невенчанным заявил киевский политолог Константин Бондаренко, тоже оставивший родную страну и переехавший в Австрию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если только будет остановлена война, если только начнутся мирные переговоры между Украиной и РФ, это будет означать поражение Европы. Потому что Европа столько бросила именно на алтарь войны, она настолько активно увязла в этой войне, она настолько создала определённую инфраструктуру войны у себя непосредственно», – сказал Бондаренко.

«Сейчас Европа понимает, что, если война заканчивается, она остаётся ни с чем. Как продать результаты переговоров своим избирателям? Любые переговоры, потому что на выходе Украина потеряла территории. Какого-то образа победы зримого нет. Просто говорить о том, что «Украина сохранила государственность без определённой части территорий» – тоже не особо продаваемая тема для европейского обывателя. И поэтому сейчас Европа настаивает на том, что необходимо и дальше воевать», – считает эксперт.

Он обратил внимание на роль ТНК, которые контролируют те или иные правительства. Политолог отмечает, что транснационалы уже запустили маховик ВПК, и уже не столько поддерживают Украину, сколько «готовятся к войне с Россией».

«Они готовятся к «отражению возможного нападения со стороны России на Европу». Потому что тема просто Украины уже не продаваема для обывателя. Украинский вопрос уже не столь толерантно воспринимается рядовыми немцами, французами, поляками. В Польше вообще вызывает определённую реакцию, негативную. И поэтому необходима новая идеологическая линия: «Россия нападёт, мы должны быть готовыми к войне с Россией», – обрисовал ситуацию Бондаренко.

English version :: Читать на английском Украинский политолог из Австрии: Европейские элиты не дадут начать переговоры – требуют воевать дальше

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора