Украинский политолог сорвался на матерщину, говоря о российских ракетах

19.12.2022  13:57 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Украинская верхушка и пропагандисты занимаются самообманом, утверждая, будто бы Киеву противостоит слабая российская армия, во главе которой стоят тупые генералы.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская верхушка и пропагандисты занимаются самообманом, утверждая, будто бы Киеву противостоит слабая российская армия,...

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По мнению Чаплыги, в руководстве российской армии и других структур находятся компетентные люди, часть из которых – бывшие жители Украины, переехавшие в Москву еще в советские времена.

«Если вы думаете, что по Кремлю бегают пьяные медведи, напившиеся рябиновки, это бред… Давай не будем считать врага идиотом. Потому что, если ты занимаешься шапкозакидательством: «Да там какие-то «чмобики», блин, да у них ракеты, п…ц, лаптями зашиты».

Ни…я они лаптями не зашиты! И сидят там те, кого в советское время, лучших, забрали из Украины. И там умнички, которые понимают энергосистему Украины лучше, чем эти все Ахметовы и так далее», – заявил Чаплыга.

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