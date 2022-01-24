Украинский политолог сравнил ситуацию на Украине с Чернобыльской катастрофой

24.01.2022  21:20 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Конфликт, Коррупция, Кризис, Криминал, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Для Украины 2022 год не принесёт ничего хорошего, потому что все влияющие на развитие страны факторы оказались крайне негативными.

Об этом в ходе пресс-коференции заявил политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины 2022 год не принесёт ничего хорошего, потому что все влияющие на развитие...

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«У каждого государства есть внешние и внутренние факторы, но дальше начинается чисто украинская проблема: внешние факторы очень негативны. Набор факторов, который влияет на Украину настолько чудовищный, начиная с экономического – кончая военными, и набор внутренних проблем оказался настолько тяжёлым, что сочетание их крайне неприятное.

Когда случилась чернобыльская трагедия, многие искали причины, некоторые внутри, некоторые снаружи, но потом оказалось, что и внутренние, и внешние неправильные. На Украине примерно такая же ситуация, мы не можем сказать, что есть какой-то позитив. Я сразу могу сказать, что и внешние, и внутренние факторы в 2022 году для Украины будут негативными. Даже то, что будет воспринято нами, как облегчение, будет всего лишь вздохом перед очередным мощным негативным давлением на Украину», – сказал Небоженко.

Кроме того, политолог отметил, что при всех возможных кризисах президент Украины Владимир Зеленский не имеет стратегии и решения.

«По внутреннему фактору: отсутствие единства у элиты и власти. Хорошо видно, что когда Украине чрезвычайно плохо, и стоит угроза социально-экономического кризиса и угроза второго вторжения России, при этом наша страна сохраняет отсутствие единства элиты и власти.

Президент Зеленский выбрал странный и непонятный путь: не имея стратегии выхода из кризиса, он одновременно подмял под себя все ветки власти», – заключил Небоженко.

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