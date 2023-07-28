Украинский дрон попытался атаковать Москву
Украинский беспилотный летательный аппарат предпринял очередную атаку на российскую столицу.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Минобороны Российской Федерации.
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«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – сообщило российское оборонное ведомство в 7 утра.
Похожая информация тремя часами ранее появилась в тг-канале мэра Москвы Сергея Собянина.
«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», – написал Собянин.
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