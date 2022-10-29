Украинский пропагандист: «Ставка на недовольство от мобилизации в России не сработала»

Новости Украины

Тезисы о том, что президент России Владимир Путин болен и при смерти, либо его сместят силовики, активно эксплуатируемые украинской пропагандой, не только не имеют никаких под собой оснований, но и вредны для самостийников как несбыточная иллюзия возможности лёгкой победы над Москвой.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил известный антироссийской позицией львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если все, на что мы рассчитываем – это то, что диктатор «отбросит коньки», и тогда у нас все будет нормально, тогда вообще грош цена каким-либо политическим и военным попыткам. Ну, ради развлечения можно себя позабавить, какие-то форс-мажоры, и я тоже на это уповаю. Но у меня подозрение, что этот семидесятилетний… еще может пережить очень многих. Давайте о форс-мажорах будем отдельно говорить. Это вообще отдельная тема, они вообще могут в любое время случиться, даже через пять минут, и мы вдруг об этом узнаем. Но если идти просто по логике, то фактически нужно сказать, что этот кризис, кризис «могилизации», кризис внутреннего российского недовольства, даже не протестов, потому что там это уже зачистили, путинский режим прошел. Прошел довольно легко. Потому что этот недонарод неспособен изнутри расшатывать Россию. И кто надеется, что вдруг в России появятся какие-то круга, которые завтра договорятся и скинут диктатора, то это туфта собачья», – заявил Дроздов.

Он отметил, что даже в случае «форс-мажора» вместо Путина придут ещё 10 таких же, и геополитический курс России не изменится.

«Вот эти основные кризисы, которые где-то плюс-минус могли бы дать кому-нибудь иллюзию шатания трона под вурдалаком, я би их не преувеличивал. У них сама машина достаточно крепкая. И даже в виде форс-мажора, если что-то случится, и где-то он там «сыграет в ящик», то найдется десять таких же Путиных, которые захотят все довести до конца и захотят показать кузькину мать всему миру. Потому что, если вы заметили по валдайскому спичу, он же готовит долгосрочное и долго перспективное основание для агрессии. Он не зря переводит это в статус не какой-то своей цели по Украине, а он это переводи в статус противостояния с Западом как таковым», – подчеркнул львовский телеведущий.