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27.02.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Дзен, Донбасс, Украина
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Украинский сапёр остался без ног

Новости Украины

Подорвавшийся на «дружеской» мине в Донбассе боевик ВСУ останется инвалидом из-за своих сослуживцев, которые не очень спешили на помощь.

Об этом в ходе брифинга рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военнослужащий инженерно-сапёрной группы из состава 321-го отдельного инженерно-технического батальона 48-й бригады, проводивший работы по извлечению необозначенных мин в зоне ответственности мотопехотного батальона 92 омбр в районе населённого пункта Попасная, подорвался на противопехотной мине ПМН-2. Из-за задержки в эвакуации сапёра с места подрыва в районной больнице города Попасная ему ампутировали ноги», – рассказал Филипоненко.

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