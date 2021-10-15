Украинский шпион получил 12 лет строгача

15.10.2021 12:36 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Верховный суд Крыма приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя полуострова, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Судебного департамента Республики Крым, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дело рассматривалось в закрытом режиме, потому что содержит информацию, попадающую под государственную тайну.

«Подсудимый признан виновным в том, что он передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. Приговором Верховного Суда Республики Крым он был приговорён к 12 годам лишения свободы. Местом отбытия наказания определена исправительная колония строгого режима», – говорится в сообщении.

Речь идет о члене агентурной группы, деятельность которой была разоблачена в апреле прошлого года. Тогда ФСБ сообщила о том, что работа группы курировалсь начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в г. Херсон, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем.

В Крыму члены группы должны были организовывать диверсионно-террористические акты, похищать сведения, содержащие гостайну и вербовать граждан России. Фигурантом указанного дела является гражданин России, оборудовавший по заданию полковника Ахмедова на территории Республики Крым схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, которые он предварительно скрытно доставил с территории Украины.