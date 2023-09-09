Украинский юрист: Психбольные и туберкулезники могут пойти в штурмовых группах

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В украинскую армию намерены призывать людей, которые не в состоянии выполнять боевые задачи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет юрист, инструктор по тактической медицине Владимир Романчук.

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Он напоминает, что приказом от 18 августа 2023 года №490 Минобороны внесло изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Так, ранее годными к службе даже в военное время не могли признать следующие заболевания: клинически вылеченный туберкулез; вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций; бессимптомное носительство ВИЧ с иммунной компенсацией; анемии, медленно прогрессирующие или не прогрессирующие, с незначительными нарушениями функций и нечастыми обострениями; болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств; невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, продолжительных или повторных болезненных проявлениях; медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций; эпизодические и пароксизмальные расстройства с незначительными нарушениями функций органов и систем.

«Согласно новому приказу, военнообязанные с указанными выше болезнями отныне являются пригодными к военной службе. Перечень болезней выглядит жутко, поскольку сложно представить эффективное выполнение боевой задачи военнослужащим с болезненным проявлением психического расстройства, медленно прогрессирующей анемией с нечастными обострениями, или болезнью эндокринной системы», – пишет Романчук.

О приводит слова, представителя командования Медсил ВСУ Дмитрия Мирошниченко, заявившего по этому поводу, что есть множество примеров, когда военнослужащие, которых раньше признавали ограниченно пригодными или непригодными, успешно проходили службу в разных воинских частях и подразделениях.

«При непонятных обстоятельствах командование Медицинских сил ВСУ не упоминает об обратных случаях, когда очевидно непригодные по состоянию здоровья граждане подпадали под мобилизацию, что вызывало трагические, а иногда даже фатальные последствия, как, например, в случае умершего от эпилепсии мобилизованного инвалида детства в Одесской области. Очевидно, что после внесения изменений таких случаев станет больше. На фоне сообщений в СМИ о коррупционной составляющей в работе ВВК надеяться на объективность и профессионализм во время вынесения «вердикта» о пригодности солдата с анемией или оценивания серьезности нарушения жизненных функций при вирусном гепатите не приходится. Вопрос оказания домедицинской помощи бойцу с бессимптомным ВИЧ, когда, вероятно, речь будет идти о контакте с кровью, аналогично повисает в воздухе. И таких вопросов возникает множество практически по каждому пункту «разрешенных» болезней», – подчеркивает автор.

По его словам, во время дискуссий по этому поводу возникло предположение, что отмененные «основания для непригодности» служили основой схем для уклонения от мобилизации из-за фальсификации справок, поскольку большинство болезней в перечне на первый взгляд — бессимптомны, а следовательно, более простые для симуляции.

«Но тогда получается, что государство, пытаясь преодолеть коррупцию, готово отправлять на фронт реально больных de facto непригодных граждан?», – задается вопрос юрист.

Он считает, что перечень болезней и противопоказаний к военной службе должен быть пересмотреен.

«Иначе на практике столкнемся с проявлением «индивидуальности» и «прогрессивности» решений ВВК и увидим в штурмовых группах людей с клинически вылеченным туберкулезом и бессимптомным ВИЧ», – резюмирует Романюк.