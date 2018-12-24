Украинских генералов премируют деньгами, сэкономленными на солдатах

24.12.2018, Луганск, Александр Гусар

Начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко издал приказ о премировании генералов за счёт средств, сэкономленных на выплатах простым солдатам и офицерам.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что украинское командование продолжает наживаться на своих подчиненных.

«По имеющимся сведениям, начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко подписал приказ о поощрении генералов ВСУ на сумму более двух миллионов гривен. Данные средства удалось сэкономить проведением жесткой дисциплинарной практики, объявлением дисциплинарных взысканий командному составу. Военные оказались лишены положенных дополнительных выплат, включая премиальные», – сообщил Андрей Марочко.

Таким образом, добавил он, офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, участвующие в «ООС», в конце года лишены не только премий, но и ежемесячных надбавок.

«Данные факты ярко иллюстрируют истинное отношение киевской власти к своему народу. Президент Украины Петр Порошенко закрывает глаза на махинации продажного генералитета и преступления нацистов. Украина устала от братоубийственной войны и произвола властей. Военнослужащим ВСУ, сидящим в окопах, пришло время одуматься и понять, что эта война бессмысленна, а наш общий враг в Киеве», – сказал в заключение представитель оборонного ведомства Республики.