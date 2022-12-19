«Украинских тюрем не хватит даже на крымских коллаборационистов» – беглый крымчанин-заукраинец

При формировании правительства Крыма после «деоккупации» необходимо использовать кадры из местного проукраинского населения, тогда как пророссийское большинство, ввиду нехватки места в тюрьмах, придётся «всего лишь» ограничить в гражданских правах.

Об этом в эфире канала «Я-ua тв» заявил соавтор «стратегии возвращения Крыма» экономический эксперт, бывший крымчанин и русофоб Юрий Смелянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переходный период, то есть период, при котором управление деоккупированной территории совершается переходной военно-гражданской администрацией, не может продолжаться бесконечно. Украинская власть, когда сегодня что-то разрабатывает по Крыму, желает этот переходный период видеть на протяжении пяти лет, я видел такие данные. То есть – целую каденцию власти. Пять лет каденции власти в Крыму граждане Украины не будут осуществлять свои конституционные права с точки зрения активного и пассивного избирательного права. На мой взгляд, максимальный срок не может превышать три года, оптимальный срок действия на деоккупированной территории – полтора-два года, больше не надо. Это если подготовиться, и если цель – реинтегрировать, а не деребанить и не зарабатывать на этом», – вещал Смелянский.

Вторым пунктом он назвал «принцип кадровой субсидиарности».

«Он обозначает, что максимально возможный объём аппарата управления местными органами государственной власти, органами местного самоуправления, педагогическими и другими необходимыми кадрами, которые формируются на деоккупированной и реинтегрированной территории, формируются из местного населения. Об этом мы говорили власти с 2014 года, сегодня власть говорит: вы знаете, а ведь кадров не хватает. Я очень боюсь, что они начнут искать кадры среди коллаборационистов. Если это произойдёт, то закончится опять очень плохо», – переживает «эксперт».

Третий уровень, по его словам, это «справедливость и примирение беспристрастности и равного уровня ответственности».

«Это означает, что до момента признания факта деоккупации украинской территории государство обеспечивает надлежащий объём законодательных и нормативных документов, которые обеспечат справедливость принятия решений в процессе оценки действий граждан Украины на освобождённой территории в период оккупации», – рассуждал спикер.

Он посетовал на то, что до сих пор «не доведён до ума» закон о коллаборационизме.

«Его так и нет. А те статьи, которые существуют сегодня в уголовном кодексе, не решат проблему. Потому что, опять же, реинтеграция – это работа с людьми, с их сознанием. То есть задание реинтеграции – сделать невозможным для коллаборационистов влияние на сознание больших групп людей. А это не тюрьма. Потому что количества мест в украинских тюрьмах не хватит даже для коллаборационистов Крыма, а их, к сожалению, намного больше и на других территориях. Задание в другом: принимайте решения, и это должно быть отображено в законодательстве, чтобы эти люди не могли занимать должности, где-то жить, работать в каких-то сферах и так далее. А возможно, и терять гражданство. Это было бы справедливо, это было бы правильно», – заключил русофоб.