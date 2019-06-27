27.06.2019, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Украина
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Украинским олигархам ближе не ЕС, а средневековье, учиненное майданом

Все до единого олигарха на Украине пристёгнуты к бюджету государства, у них чётко выстроены схемы и монополии, а потому эти люди никогда не допустят, чтобы страна полноценно интегрировалась в ЕС.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На моей памяти я видел разные этапы интеграции. Может, для кого-то это прозвучит странно, но мне кажется, что всё-таки Янукович даже в вопросе европейской интеграции сделал гораздо больше, чем за последние пять лет. Я имею в виду, прежде всего, в плане адаптации украинского законодательства, повышения стандартов жизни, сохранения социальной составляющей и так далее.

А теперь 2014 год – растоптанная Конституция, территориальный спор, война на Донбассе, политические заключённые, понижение стандартов жизни людей, ликвидация системы социальной защиты – и это всё нам преподносят [как евроинтеграцию]. Это имитация европейской интеграции, миф для народа.

На самом деле, никто из тех людей, которые все свои капиталы заработали не на фабриках «Roshen», не на металлургических комбинатах – они все заработали на бюджете нашей страны. Все до единого олигарха пристёгнуты к бюджету государства, выстроены монополии и так далее – эти люди никогда не согласятся с тем, чтобы страна полноценно интегрировалась в ЕС», – заявил Килинкаров.

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