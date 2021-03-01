Украинское наступление на ЛДНР закончится военным вмешательством России

01.03.2021, Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

При попытке Украины провести массированное наступление на Донбассе или создании угрозы жизнедеятельности республик со стороны России «подует северный ветер», который уже приводил к подписанию первой и второй редакции «Минских соглашений».

Об этом в эфире телеканала «Оплот ТВ» заявил российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что Россия не оставит республики без помощи в случае агрессии со стороны Украины.

«У нас прекрасно понимают, что одна из стратегических угроз России – это превращение Украины в антиРоссию, какая-то мина всегда у нас у порога. Поэтому есть полное желание демонтировать эту мину и ликвидировать.

Во-вторых, по Донбассу было четко сказано, что Россия Донбасс не сдаст ни за что. Никакой военной операции не будет. Если будет создана огромная, мощная армия Украины сильнее, чем сейчас, тогда подует «северный ветер», как это произошло в августе 14-го и в январе 15-го года. Ни у кого не должно быть никаких иллюзий на этот счет, люди на Донбассе могут быть спокойными в этом отношении», – заявил Марков.