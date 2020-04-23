Украинствующая итальянка в ярости: Италия благодарна Москве и не считает Россию врагом

23.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Итальянцы в подавляющем большинстве благодарны России за гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда как помощь «на самом деле» якобы заказывалась через связанную с Кремлём партию немецких нацистов.

Об этом в ходе конференции заявила проживающая во Флоренции итальянка украинского происхождения Наталья Гебрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я представитель радикальной партии, она называется «Радикали Итальяни», сейчас эта партия называется «Плюс Европа». Она всегда была либеральной и боролась за права людей, например, ещё в 90-е годы, когда начиналась война в Чечне, именно эта партия защищала права. Потом у нас есть Марко Капотто, который лично участвовал в демонстрациях, был арестован в Москве», – отрекомендовалась Гебрич.

«Конечно, кремлёвская «допомога» нашла здесь продуктивную почву. Во-первых, Джузеппе Конте обговаривал с Путиным уже окончательный вариант, то есть, Путин уже всё приготовил за две недели. Журналисты «Стоп фейк», оказывается, узнали, что эта как бы помощь заказывалась через Германию, через партию нацистов, которая связана с Кремлём. То есть, партия «Лига» (итальянская) официально не имеет к этому отношения, она подставила Германию.

И вот, прилетают эти 15 нагруженных самолётов, и наш журналист Якопо Якобони, исторический боец против кремлёвской пропаганды, выпускает статью-расследование о том, что 80 процентов – это хлам пустой. Потом «Радикальная партия» одна из первых привлекла внимание к тому, что приехали военные преступники на территорию НАТО!» – сочиняет «итальянка».

По её словам, премьер Италии Джузеппе Конте, который открыл двери итальянского дома, по сути, нарушил закон, поскольку такие вещи якобы должны были согласовываться с парламентом.

«Но я хотела бы сказать, что картинку они сделали. Да, Путин вложил неизвестно, сколько миллионов на эти 15 самолётов, но картинка сделала серьёзное влияние – именно в тот момент, когда затянулась первая неделя помощи, очень сильные поднялись движения против Европы, и сегодня я читала статью. Был опрос у итальянцев: 52 процента называют китайцев друзьями (в прошлом году – 42) и 32 процента – россиян, и у 17 процентов друзья – Америка. У 45 процентов во врагах Германия и 38 – Франция.

Очень сильны движения за выход из Европы. Я лично, когда слышу это от итальянцев, говорю: ну, давайте уже, начинайте рыть траншеи и ставить баррикады, тогда на летний праздник в августе у нас будет гражданская война», – возмущалась свидомая.

«То есть, Путин действительно попал в десятку с этой помощью и, допустим, уже месяц находятся эти военные с крутыми погонами, эти военные преступники, и – мало того – это оплачивается из кармана итальянцев!

И здесь очень опасно, но пока с этим нужно как-то жить и продолжать бороться, с тем, что итальянцы – лично по моим наблюдениям процентов 70, в России не видят врага! Слепо видят друга и соратника. То есть, Италия в своей позиции – одна нога в двух сапогах. Она и с НАТО, и с Россией», – гневно констатировала Гебрич.