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09.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Мнение, Сельское хозяйство, Украина, Экономика
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Украину готовят к распродаже чернозёмов Западу: «Нам не нужно такое количество сёл»

Сельское хозяйство на Украине наладится после того, как пахотные земли будут распроданы транснациональным компаниям.

Об этом в эфире радио «Agro FM» заявил украинский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сделать так, чтоб всем было хорошо, просто. Снимаем мораторий (на продажу сельскохозяйственной земли – прим. ред.), потом разрешаем транснациональным компаниям выкупать землю без ограничений. Они скупают землю, причём очень дорого.
Если они это сделают, то вторым этапом будет, что они смогут выкупить старые сёла. Знаете, есть старые сёла, в которых живут один или два человека. Для них (транснациональных корпораций – прим. ред.) не проблема построить или купить в городе новый дом, чтоб эти люди туда переселились. Потом эти сёла снести, увеличить пахотные земли», – отметил он.

В ответ на замечание, что может получиться как в Америке, где всю землю раскупили в частную собственность и огородили, экономист заявил, что Украине и вовсе не нужно такое количество сёл.

«Не так. Смотрите, вот вы едете на велосипеде. День едете – ни одного села. Второй едете – ни одного села. Но вы видите – кругом поля, засеянные очень качественным зерном, кукурузой, рапсом или пшеницей… Потом едете – элеватор новый, дороги новые…
Нам не нужно такое большое количество сёл, не нужно такое большое количество ручного труда и неэффективного сельского хозяйства», – резюмировал Охрименко.

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