Украину нельзя сравнивать с Израилем. Россия – не Палестина – экс-депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киеву не стоит надеяться, что вместо членства в НАТО Украина получит гарантии безопасности, похожие на те, что США предоставили Израилю.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, боевик Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я вообще считаю некорректным сравнение Израиля с Украиной в контексте русско-украинской войны. Потому что даже если гипотетически можно сравнить где-то Израиль и Украину, то Палестину и иже с ними с Россией сравнить нельзя», – сказал Мосийчук.

Он призвал быть реалистами и говорить, что «ракетные снаряды, выпускаемые Палестиной по Израилю время от времени – это далеко не ракеты и не снаряды, которые производит Россия».

« Это переделанные из советских, вторчермета, у палестинцев. Ну это же правда. Поэтому, когда говорят «Железный купол»… ну да, грубо говоря, из рогатки запускают какие-то переделанные, усовершенствованные ракеты, которым по 50 лет. Естественно, их легко сбивать. Давайте говорить объективно – мы имеем абсолютно другого врага, который технологически находится на 20 голов выше от Палестины», – заявил Мосийчук.