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26.02.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
Выборы, Политика, Украина
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Украину ожидает клинч: Новый майдан становится реальным

Обозначившийся в последнее время в публичном пространстве конфликт между главой МВД Украины Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенко говорит о том, что ситуация «выходит на новый уровень истерии, которая к 31 марта приобретет гомерические масштабы».

Об этом в эфире своего youtube-канала заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Честными выборы не будут. Это показала ситуация с MARUV: результаты, которые не понравятся власти, просто отменят. Вероятность клинча как после первого тура, так и после второго очень высока. Петр Алексеевич, проиграв выборы, не захочет идти на уступки и будет использовать любые инструменты: поднимать градус, посылать куда-то корабли, мобилизировать атошников, запугивая тем, что Путин вернется, – разыгрывать самые смелые и разрушительные сценарии», – сказал Романенко.

Он прогнозирует повторение сценария первого украинского Майдана 2004 года.

«Будет очень тяжелый политический кризис. Просто так мы эти выборы не пройдем. Все может быть в духе 2004 года: третий тур или вообще переход в парламентскую республику», – сказал Романенко.

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