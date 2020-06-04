Украину спасёт сценарий «одна страна – две системы» – киевский эксперт

04.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Минских соглашениях прописано создание на Украине автономного региона по примеру Макао и Гонконга.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил киевский политолог Валентин Якушик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, что прописано в Минских соглашениях – это создание в Украине автономного региона, условно можно назвать его Восточный Донбасс. И автономного даже не на основании федерализма, а конфедерализма, где свои вооружённые отряды, своя прокуратура, судебные органы, только нужно согласовывать с Центром, но реально всё решается на местах.

Это реально создание такого географического и политического сообщества, похожего по своему статусу на Макао и Гонконг в Китае, по тем договорённостям, что были достигнуты между Китаем, Британией и Португалией», – заявил эксперт.

«Но на Украине наша власть – ни предыдущая, ни нынешняя – не является достаточно субъектной и она не относится к нам, гражданам, серьёзно, не ведёт дискурс правды. Она занимается фикцией, создаёт иллюзии, она об этом не скажет.

Власти предыдущие и нынешние действительно не хотят, чтобы шла активная война, они хотели бы и закончить этот конфликт, но нынешняя власть боится радикалов, тех 25 процентов, которые проголосовали за Порошенко.

Но тут есть самое важное: так как эта власть не очень субъектная, то есть реальные геополитические и политические субъекты для Украины. В первую очередь это глобалисты, они присутствуют в глубинном государстве США, в финансовых структурах. Что они хотят?

Они хотят, чтобы существовал любой конфликт – тлеющий, активный, между Украиной и Россией. Украина закрывает часть от фланга НАТО.

Украину ни за что не хотят принимать, но пусть она тратит свои жизненные, временные ресурсы на то, чтобы сдерживать Россию», – возмущен Якушик.