Украину взяли на короткий поводок

27.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина и Грузия нужны Европейскому союзу исключительно как буфер, отделяющий ЕС от России.

Об этом в материале, посвященном 10-летию проекта сотрудничества ЕС с шестью бывшими республиками СССР, получившего название «Восточное партнерство», пишут «Известия».

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Отмечается, что лидеры ЕС не спешат добиваться от Украины выполнения Минских соглашений, в которых прописан механизм решения «донбасского вопроса» не потому, что не могут надавить на Киев.

«А прежде всего потому, что не хотят. Ведь ни одно государство, имеющее неурегулированные территориальные споры, не может быть принято ни в НАТО, ни в ЕС. Этим же объясняется, почему Грузия и Молдавия тоже обречены стоять в листе ожидания еще очень долго — даже весьма позитивно настроенные по отношению к ним высокопоставленные деятели Евросоюза осторожно озвучивают в приватных беседах мнение, что «вхождение кого-то из восточной шестерки случится лет через 25, не ранее», – пишет издание.

Авторы публикации приходят к выводу, что ЕС нужно «Восточное партнерство» нужно, не для того, чтобы подтянуть членов «шестерки» в экономическом плане до уровня хотя бы самых слабых европейских государств, а потому, что «ЕС нужна полоса буферных государств, отделяющих альянс от России», но не входящих в НАТО или Евросоюз.

«Членов «шестерки» надо поддерживать всё время в положении «надеющихся, что их примут в Европу». Сильно увлекаться инвестированием денег в их экономику тоже не следует, ибо страны, где господствует хаос, намного легче поддаются внешнему управлению, чем государства, уверенно чувствующие себя. Кроме того, придерживая их на коротком поводке обещаний принять в союз, можно подталкивать эти страны к действиям, направленным против России», – резюмирует газета.