Украину ждут черные времена, власть обвалится – экс-советник Кучмы

Анатолий Лапин.  
19.07.2023 13:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Этой осенью у действующей администрации США начнутся проблемы, что выльется в остановку помощи Украине и политический кризис в стране.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Этой осенью у действующей администрации США начнутся проблемы, что выльется в остановку помощи Украине...

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По мнении Соскина, остановка экономической помощи Украине приведет к коллапсу.

«Конгресс уже в бюджете на следующий год урезал на 500 миллионов долларов деньги для Украины, оставил только 300. Плюс создана очень жесткая система инспекторов и еще одну сделали, общего инспектора, который будет контролировать помощь Украине. Плюс прекратится сейчас, пакеты не будут давать уже. Скорее всего, Байден будет убран после каникул, в сентябре – на него, его сына, его семью собрали уже огромный пакет компромата…

Там нарастают колоссальные коррупционные скандалы, они выльются после каникул – сентябрь, октябрь. Поэтому денег на продолжение войны у Украины не будет, денег на финансирование госсектора, госслужащих не будет, пенсии финансировать не смогут, Нацбанк начнет продавать свои золотовалютные запасы. То есть нас ждут просто черные времена. Естественно, власть обвалится тогда», – заявил Соскин.

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