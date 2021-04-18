Умер основатель украинского «РУХа»: На могилу – не крест, а флюгер

18.04.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Бывает «плине кача» по-большому — это когда поминают «небесную сотню». А бывает «плине кача» по-маленькому — это когда скорбят по кому-то одному. Сейчас вот как раз по-маленькому — умер складень украинского национализма Владимир Яворивский.

Один из идеологов и основателей РУХа, нардеп шести созывов, глава Национального союза писателей Украины (в прошлом). Клятый до такой степени, что даже в относительно мирные времена — когда людей за убеждения еще не расстреливали и не жгли — он то законопроект по запрету буквы «ё» сочинит, то заявит, что в признании фашизма нет ничего плохого (творческая личность!), с Фарион по корешам опять-таки…

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Конечно, нынешние молодые да рьяные давно переплюнули 78-летнего Яворивского по расчеловечиванию, однако по протоколу все равно надо скорбеть. Поэтому хотелось бы адресовать скорбящим пару слов, чтобы они как-то без излишнего патриотического пафоса скорбели.

Когда-то Василь Стус сказал: «В украинской литературе абсолютно нечего читать. Сейчас культ бездарных Яворивских, их время, их час». «Митци», писавшие исключительно «взвейтесь да развейтесь», всегда были презираемы народом — это правда. Правда и то, что погубил Стуса в том числе и «украинский патриот» Яворивский. Специально для скорбящих напомню:

«Председателю КГБ СССР тов. Андропову Ю.В.

Уважаемый Юрий Владимирович!

Мы, украинские советские писатели, решительно осуждаем действия так называемых литераторов Светличного, Стуса, Сверстюка, Караванского, братьев Горыней, Мороза, Черновола, Осадчего, математика Д. Плюща, В. Некрасова и др., погрязших в националистическом болоте и не раскаявшихся в своей антисоветской деятельности. Нет и не может быть прощения им, замахнувшимся на самое святое – на социализм, на вековечную дружбу между русским и украинским народами, на чувство семьи единой. Их писания, создаваемые с целью подрыва и ослабления советской власти, будут отброшены народом и историей. Заверяем Вас, что никаким отщепенцам не удастся рассорить нас с ленинизмом, с коммунистической партией, с законом. Украинский народ никогда им этого не простит. Подписи: Д. Павличко, И. Драч, В. Яворивский».





Впоследствии Стус умер в лагерном карцере, чего скорбящие, опять-таки, не могут не знать. Также им не мешало бы освежить в памяти и творчество Яворивского советского периода.

«Через насыщенные историческими событиями десятилетия мы чувствуем гениальную неповторимость личности Владимира Ленина, — писал почивший «патриот». — Все то, что творила его неповторимость, остается дорогим и священным для нас: его учение, революционный темперамент, способ мышления, умение говорить с тысячами людей, его улыбка и одежда».

Впрочем, иногда этот пламенный ленинец публиковал и дельные вещи: «…Уся тутешня сволота, гидь людська — поліцайня, повіялася в банди бандерівські. А куди їм від люда чесного подітися… Багатьох порозшукували наші «яструбки» в бандах бульбашів та бандерівців, куди поховалися всі фашистські собаки». Это отрывок из повести «Вічні Кортеліси», за которую Яворивский получил государственную премию УССР. Правда, от этих строк он открестился, как только вступил в Рух. Ну а дальше пошло-поехало…

Какая там «вековечная дружба между русским и украинским народами» и «чувство семьи единой»?! «Нельзя обеднять литературу, сводя ее исключительно до русской! Ничего особенного в русской литературе нет», — вещал Яворивский, ратуя за сокращения уроков русского языка в школах. Да, собственно, лет как двадцать ни один законопроект или закон, ограничивающий в правах русскоязычных граждан, не обходился без Яворивского, в прошлом доносчика и коллекционера ленинских премий.

Так что скорбящим я предлагаю подумать над увековечиванием памяти Владимира Яворивского. Так, на его надгробном камне можно выбить что-нибудь из его литературного наследия — «Через насыщенные историческими событиями десятилетия мы чувствуем гениальную неповторимость личности Владимира Ленина», например.

А вместо креста поставить флюгер. Как вам идейка?

Да, и все, абсолютно все они там такие!