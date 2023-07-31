«Уничтоженный» укро-пропагандистами Чонгарский мост функционирует в обычном режиме

Любовь Смирнова .  
31.07.2023 19:41
  (Мск) , Джанкой
Просмотров: 730
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Украинские паблики не унимаются вторые сутки – якобы ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, а резонанса нет.

Уже снимки спутниковые предъявляют в доказательство разрушений железнодорожного моста, который не эксплуатируется с конца 2014 года, когда Украина отказалась от железнодорожного сообщения с Крымом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские паблики не унимаются вторые сутки – якобы ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Сообщения о ракетном ударе по Чонгарскому мосту появились в субботу 29 июля с фотографиями автомобильных очередей к пунктам пропуска на административной границе с Крымом. Позже появились сообщения автотуристов, что на рассвете их стали отправлять на КПП «Армянск» из-за прилета по Чонгару.

Но к 7 утра работа пункта пропуска возобновилась, и автомобилисты продолжили движение по Чонгарскому мосту, периодически интересуясь в чатах его целостностью.

Свои разъяснения сделал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его информации, в ночь на 29 июля ВСУ выпустили 12 ракет по железной дороге между Херсонской областью и Крымом. Ракеты ПВО сбила, а вот упавшие обломки повредили будку обходчика и контактную линию. Но все повреждения уже устранены ремонтной бригадой.

Сегодня появились фото в предрассветной дымке поврежденных рельс моста, с дополнением спутниковыми снимками о нанесенном ущербе железнодорожной инфраструктуре. Но причем тут очереди из автомобилей, которыми в субботу доказывали удар по Чонгарскому мосту, остается не ясным. Сухопутный маршрут продолжает функционировать, как и Крымский мост, с временными ограничениями на время действия сигнала «воздушной тревоги».

Добровольную статистику работы пунктов пропуска и Крымского моста в своем телеграм-канале ведет экс-министр транспорта Крыма, а ныне глава ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин. Он предупреждает – на КПП Джанкой/Чонгар возможны временные ограничения пропуска из-за ракетной опасности. Но больших очередей при прохождении контроля в данный момент нет. В среднем путь от Джанкоя до Ростова-на-Дону по сухопутному маршруту занимает 5-6 часов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть