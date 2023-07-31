«Уничтоженный» укро-пропагандистами Чонгарский мост функционирует в обычном режиме

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Украинские паблики не унимаются вторые сутки – якобы ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, а резонанса нет.

Уже снимки спутниковые предъявляют в доказательство разрушений железнодорожного моста, который не эксплуатируется с конца 2014 года, когда Украина отказалась от железнодорожного сообщения с Крымом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщения о ракетном ударе по Чонгарскому мосту появились в субботу 29 июля с фотографиями автомобильных очередей к пунктам пропуска на административной границе с Крымом. Позже появились сообщения автотуристов, что на рассвете их стали отправлять на КПП «Армянск» из-за прилета по Чонгару.

Но к 7 утра работа пункта пропуска возобновилась, и автомобилисты продолжили движение по Чонгарскому мосту, периодически интересуясь в чатах его целостностью.

Свои разъяснения сделал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его информации, в ночь на 29 июля ВСУ выпустили 12 ракет по железной дороге между Херсонской областью и Крымом. Ракеты ПВО сбила, а вот упавшие обломки повредили будку обходчика и контактную линию. Но все повреждения уже устранены ремонтной бригадой.

Сегодня появились фото в предрассветной дымке поврежденных рельс моста, с дополнением спутниковыми снимками о нанесенном ущербе железнодорожной инфраструктуре. Но причем тут очереди из автомобилей, которыми в субботу доказывали удар по Чонгарскому мосту, остается не ясным. Сухопутный маршрут продолжает функционировать, как и Крымский мост, с временными ограничениями на время действия сигнала «воздушной тревоги».

Добровольную статистику работы пунктов пропуска и Крымского моста в своем телеграм-канале ведет экс-министр транспорта Крыма, а ныне глава ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин. Он предупреждает – на КПП Джанкой/Чонгар возможны временные ограничения пропуска из-за ракетной опасности. Но больших очередей при прохождении контроля в данный момент нет. В среднем путь от Джанкоя до Ростова-на-Дону по сухопутному маршруту занимает 5-6 часов.