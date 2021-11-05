УПЦ Московского патриархата: ПЦУ – часть нашей церкви

05.11.2021 23:59 (Мск), Киев, Дмитрий Скворцов

Новости Украины

«Мы не считаем ПЦУ самостоятельной структурой», – заявил спикер УПЦ (МП) о. Николай Данилевич.

В общем-то, мысль далеко не новая и зрители онлайн-трансляции с участием протоиерея Николая без сомнения ожидали, что следующими его словами будет: «Согласно “томосу” и уставу ПЦУ, это де-факто структура стамбульского патриархата».

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Однако замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Украинской православной церкви (Московского патриархата) ошарашил, пожалуй, всех:

«ПЦУ – это часть нашей церкви. Которая отошла от нас. Филарет ушел в 1992 году, УАПЦ – в 1989 году… Это часть нашей церкви, и нам нужно просто соединиться. Не может рука или нога жить самостоятельной жизнью. Украинское православие должно соединиться».

И как же теперь, отче преосвященный, изволите понимать слова апостола:

«Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши» (1Ин. 2, 19).

И что, теперь считать УПЦ (МП) безрукой и безногой?

Слава Богу, далеко не все ещё в канонической Церкви на Украине согласны с явленой выше образностью.

«Наш “анатом” видно не в курсе, что гангрена, если не ампутировать, поразит весь организм. А он тут идёт дальше – предлагает больную, а точнее разложившуюся пришить!». Это пишет один из “бать” – истинных приходских пахарей из глубокого Полесья, знающий цену этим «братьям» отнюдь не по «благочестивым» совместным заседаниям на т.н. «Всеукраинском совете церквей».

Вообще-то, у отцов Церкви несколько иная образность была:

«Раскол – это отпавшая и усохшая (усыхающая) ветвь». Но где наши кабинетные «спикеры», а где пустынники, постигавшие Премудрость в посте и молитве.

«Всякий, преступающий учение Христово… не имеет Бога», – предупреждал апостол Иоанн. Не имеющие Бога и есть «ваши», пан-отче Мыколай?

«Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся», – писал апостол Павел. ОВЦС УПЦ (МП), чей предыдущий глава покойный митрополита Митрофан уж десятки раз пытался вразумить еретиков (а раскол есть ересь), это не касается?

«Что общего у света с тьмою?», – спрашивал тот же апостол-миссионер. Общая нога? Или рука? Как думаете, такого ли ответа ожидал он от своих украинских «коллег»?

Иоанн Златоуст называл таких как СЦУшники врагами Божиими. А, значит, врагами Церкви – Тела Христова. Так может ли член тела (рука, нога) быть врагом этого тела?

«Если же и Церковь не послушает, да будет для тебя как язычник и мытарь», – говорит Сам Христос…

Понятно, что каждому из этих «язычников», «мытарей», врагов Божиих, открыты двери Церкви через покаяние. Но до этого называть их – захватывающих православные храмы битами и кастетами – «частью Церкви»?! Увольте. Или УПЦ (МП) хочет в своём псевдо-миротворчестве между тьмой фашистов и светом едва теплящихся ещё останцев Руси казаться добрее Самого Христа?

Опасно ходите, отцы.

«Всякий, кто говорит против того, что заповедано, хотя бы достоин был веры, хотя бы постился, хотя бы был девственником, хотя бы чудеса творил, хотя бы пророчествовал, — пусть будет для тебя, как волк в овечьей коже, который причиняет вред овцам», – говорит Марк Эфесский.

И мы не зря вспомнили о Руси. Ведь УПЦ (МП) «братается» с СЦУ на фоне регулярного отречения своих «спикеров» от Матери-Церкви – РПЦ.

Не зачтётся. Предателей не любит никто. Поэтому, неплохо бы священноначалию УПЦ (МП) вспомнить завет Христа:

«Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну».