УПЦ не гонят из Киево-Печерской лавры, потому что раскольники не потянут счета за коммуналку

15.09.2022  09:41 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, ЖКХ, Киев, Религия, Украина, Финансы, Церковь
Новости Украины

Коммунальные счета Киево-Печерской лавры и реставрации проводятся со счетов УПЦ, и под большим вопросом сможет ли вчетверо меньший состав раскольничьей «ПЦУ» оплачивать миллионные расходы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила глава Госслужбы по вопросам свободы совести и этнополитики Украины Елена Богдан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коммунальные счета Киево-Печерской лавры и реставрации проводятся со счетов УПЦ, и под большим вопросом...

«На самом деле УПЦ сейчас является самой большой религиозной сетью на Украине, в ней больше центров, чем у ПЦУ. Это не пустые храмы. Это храмы, наполненные людьми. В Киеве превосходящее количество православных храмов УПЦ, и они не пустые. Они не были пустыми в апреле, и они не пустые сейчас. Они наполнены верующими.

Количество монахов в Киеве ПЦУ. Кто-то задавался вопросом, сколько монахов в Киеве? Меньше 50. А сколько монахов в одной Киево-Печерской лавре, это УПЦ? Более 200. Вместе в резиденции в Киево-Печерской лавре около 600 людей, вместе с семинаристами, с преподавателями академии.

Коммунальные счета, разные счета Киево-Печерской лавры оплачиваются, это очень большие суммы. Реставрации проводятся, это очень большие суммы. Их оплачивает не государство, а религиозное объединение УПЦ.

Поэтому если мы говорим об определённой смене в Киево-Печерской лавре, то мы говорим о том, что около 600 людей оттуда должны выйти, и туда должны зайти новые люди, и эти новые люди должны платить миллионные гривневые счета, каждый месяц», – выразила опасения Богдан.

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