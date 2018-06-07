07.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Украина

Уровень деградации Украины достиг кульминации


В своем нынешнем состоянии Украина идет к массовой эмиграции и последующему «огромному насилию» над теми, кто останется в стране.

Об этом в эфире UkrLife заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, уровень деградации страны достиг своей высшей точки.

«Вот так вот просто жить нельзя. Это смертельно опасно, если ты здесь останешься. То есть, если ты собираешься свалить, – это один вопрос, ты потихонечку собираешь манатки, копишь здесь деньги, если можешь это сделать и через год-два собрался и уехал. Но, если ты здесь остаешься, то ты должен понимать, что такая деградация масштабная, в которой мы находимся, она чревата огромным насилием», – заявил Романенко.

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