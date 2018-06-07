07.06.2018, Киев, Максим Карпенко

1 990 просмотров

Уровень деградации Украины достиг кульминации

В своем нынешнем состоянии Украина идет к массовой эмиграции и последующему «огромному насилию» над теми, кто останется в стране.

Об этом в эфире UkrLife заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По словам эксперта, уровень деградации страны достиг своей высшей точки.

«Вот так вот просто жить нельзя. Это смертельно опасно, если ты здесь останешься. То есть, если ты собираешься свалить, – это один вопрос, ты потихонечку собираешь манатки, копишь здесь деньги, если можешь это сделать и через год-два собрался и уехал. Но, если ты здесь остаешься, то ты должен понимать, что такая деградация масштабная, в которой мы находимся, она чревата огромным насилием», – заявил Романенко.