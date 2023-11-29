Успехи в обороне – полдела, момент истины проявится в наступлении – Онуфриенко

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Стратегия «гибкой обороны», выбранная Генштабом, дала свои плоды – украинский «контрнаступ на грабли» полностью провалился. Теперь задача перейти в стратегическое наступление, как только противник решит перейти к обороне.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегия «гибкой обороны» начала давать плоды. Если до этого мы всё-таки отступали, потеряли полтора десятка населённых пунктов, правда небольших, в основном на Запорожском фронте, но сейчас стратегия «гибкой обороны» дает плоды, потому что выкашивается в разы кратно большее количество Вооружённых сил хунты и их техники. И, мало того, уже понятно, что по политическим причинам киевская хунта не может отказаться от создания видимости продвижения. Нам сейчас как раз удобно продолжать стратегию «гибкой обороны», пока в Генштабе не будет принято решение о стратегическом наступлении. Собственно говоря, высадка войск противника на плацдарме на Левом берегу Днепра наглядно демонстрирует шизофреничность киевского режима. Сейчас решение о проведении тех или иных операций принимается в ставке верховного главнокомандующего, то есть политическим руководством хунты, а вовсе не в Генштабе. И склока между Залужным и Зеленским тому яркий пример», – подчеркнул он.

Политические решения на поле боя приводят к бессмысленным человеческим жертвам, о чем практически в открытую говорят командиры украинских боевиков.

«Сейчас всё больше оттуда, с той стороны «мушки», приходит сообщений о том, что все военные говорят – оборона Авдеевки бессмысленна, она ведет к неоправданным потерям. Точно так же, как и высадка на плацдармы на левобережье не в состоянии привести к какому-то реальному наступлению, но потери там огромные в силу того, что нужно переправляться по пристрелянным позициям без шансов перебросить тяжёлую артиллерию, бронетехнику. То же самое сейчас происходит в Авдеевке, где кратное превосходство в воздухе и наших дронов, которых там сейчас летает дикое количество. Нам сейчас выгодно продолжать «гибкую оборону» ровно до тех пор, пока киевская хунта готова изображать эти «мясные штурмы». Ещё месяца два, я надеюсь, будут изображать, бросать на убой «пушечное мясо» и, по крайней мере, к нашему стратегическому выступлению, на которое Генштаб решится, будет выбита значительная часть техники и личного состава», – отметил Онуфриенко.

Провал ВСУ, по словам эксперта, как раз и демонстрирует успех тактики «гибкой обороны», и эффективность выбивания личного состава не вызывает сомнений.

«Единственное, что требуется после этого – не затягивать, когда противник примет решение переходить к обороне. Причём наступать не в стратегии «огневого вала», озвученной министром обороны Шойгу в августе прошлого года, а в виде стратегической наступательной операции. Для этого нужно действительно сотни тысяч новых подготовленных бойцов, и, судя по объёму добровольцев, которые весь текущий год вступали в ВС, такие силы у нас есть. Формируются новые части, и армия, соответственно, проходит ротацию. По крайней мере есть фото- и видео доказательства того, что на фронте меняются части обстрелянные на набранные, которые пока вводятся в курс дела. Это, собственно говоря, и нужно провести», – считает эксперт.

По его словам, за прошедшие полтора года СВО не хватает решительных наступлений в глубину. Но это делать необходимо.

«И если я и вернусь когда-либо к критике, то исключительно в этот период, когда нужно будет принимать решение о проведении стратегического наступления, потому что стратегия «огневого вала», как мы понимаем, она позволяет противнику создавать новые укрепрайоны недалеко от старых. Слава Богу, у нас ещё помимо тысячи километров такой линии фронта, есть еще более тысячи км, которые у нас на севере – Белгородская, Курская, Брянская области и границы Белоруссии с территорией Украины. Какое решение будет принято, как оно будет реализовано, тут гадать на кофейной гуще бессмысленно. Надо уже просто дождаться этого момента», – заключил Онуфриенко.