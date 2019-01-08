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08.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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В Аргентине послали киевских чиновников, требовавших признать Крым и Донбасс оккупированными

Аргентинская рекламная фирма отказалось размещать антироссийскую пропаганду на билбордах в преддверии саммита «Большой двадцатки».

Об этом в эфире 5 канала сообщила замминистра информполитики Эмине Джеппарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновницы, несмотря на достигнутые договоренности, картинки с изображением Крыма и Донбасса в составе Украины не были развешаны в Аргентине.

«Проект, который мы готовили к саммиту «Большой двадцатки» в Аргентине – там есть детективная история со всем этим. Компания, которая выиграла конкурс министерства на реализацию этой аргентинской компании, должна была разместить 3D-борд с топором на Донбассе и пилой над Крымом, на карте. С таким слоганом, что «Мир изменился. Украина знает почему»…

Была договоренность с аргентинской рекламной компанией, у которой арендовали щит около дворца, где проходил саммит. И буквально за несколько недель до того, как саммит начался, аргентинская компания отказывает украинской в предоставлении этого борда вопреки договоренностей. Типа, это политический контент и этого нельзя делать», – заявила Джапарова.

Напомним, что Аргентина оказалась в числе большинства стран ООН отказавшихся поддержать инициированную Украиной антироссийскую резолюцию по Крыму.

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