В Аргентине послали киевских чиновников, требовавших признать Крым и Донбасс оккупированными
Аргентинская рекламная фирма отказалось размещать антироссийскую пропаганду на билбордах в преддверии саммита «Большой двадцатки».
Об этом в эфире 5 канала сообщила замминистра информполитики Эмине Джеппарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам чиновницы, несмотря на достигнутые договоренности, картинки с изображением Крыма и Донбасса в составе Украины не были развешаны в Аргентине.
«Проект, который мы готовили к саммиту «Большой двадцатки» в Аргентине – там есть детективная история со всем этим. Компания, которая выиграла конкурс министерства на реализацию этой аргентинской компании, должна была разместить 3D-борд с топором на Донбассе и пилой над Крымом, на карте. С таким слоганом, что «Мир изменился. Украина знает почему»…
Была договоренность с аргентинской рекламной компанией, у которой арендовали щит около дворца, где проходил саммит. И буквально за несколько недель до того, как саммит начался, аргентинская компания отказывает украинской в предоставлении этого борда вопреки договоренностей. Типа, это политический контент и этого нельзя делать», – заявила Джапарова.
Напомним, что Аргентина оказалась в числе большинства стран ООН отказавшихся поддержать инициированную Украиной антироссийскую резолюцию по Крыму.
Метки: G20, Аргентина, Эмине Джапарова
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