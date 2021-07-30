В августе Крым ожидает существенный рост туристического потока

30.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Открытие Турции для российских туристов привело к снижению цен на размещение в Крыму и Краснодарском крае.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«Безусловно, открытие Турции привело к оттоку туристов с внутренних курортов. Но конкуренция всегда позитивно влияет на рынок, особенно в наших условиях нехватки качественной туристической инфраструктуры. Открытие Турции помогло не перегреть внутренний рынок пляжного отдыха и сбалансировало цены на размещение в Крыму и Краснодарском крае. В итоге средние цены на август сейчас на 10% меньше, чем в начале сезона в сегменте «три звезды», – отметила Догузова.

По ее словам, наиболее высокие темпы восстановления туристического потока сейчас демонстрируют Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан, Свердловская, Нижегородская и Ростовская области.

Также у не поинтересовались прогнозом на на август по Черноморскому побережью.

«Мы ждем, что Крым покажет 20–30-процентный рост потока к августу 2019 года, Краснодарский край — небольшое снижение. Но по итогам всего года общий поток туристов на юг России вырастет примерно на 15% по отношению к 2019 году. Помимо юга России во второй половине лета — начале осени спросом из культурно-познавательных направлений будут пользоваться поездки в Москву, Санкт-Петербург, Казань, а в части отдыха на природе — Карелия, Байкал, Алтай и Дальний Восток», – резюмировала глава Ростуризма.