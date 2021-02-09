В августе Зеленский подарит Варфоломею две Лавры – прогноз

09.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский к визиту константинопольского патриарха Варфлоломея может усилить давление на каноническую УПЦ, вплоть до захвата главных православных святынь Украины и передаче их раскольничьей «ПЦУ».

Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вполне возможно, что к визиту Варфоломея начнется большое давление на каноническую Украинскую православную церковь. Возможно, подарок Варфоломею постараются сделать, чтобы передать Лавру «СЦУ». И еще одну, которая на Западной Украине. Две Лавры передать «СЦУ».

«Святейшая церковь Украины», так она указана в томосе. Видимо, из-за неблагозвучности аббревиатуры, здесь она называется «ПЦУ» – «православная церковь Украины», но каноническое ее название «святейшая церковь Украины», – пояснил Джангиров.

«Будет визит Варфоломея, и надо будет ему что-то продемонстрировать на независимость. Тем более, наш президент анонсировал, что это будет какое-то незабываемое празднование. Видимо, все так хорошо – 30-летие независимости Украины», – с сарказмом добавил украинский эксперт.