30.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика
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В Белоруссии уже агитируют за легализацию «пятой колонны» Запада в виде новой партии


Прозападные настроения разделяет до трети населения Белоруссии.

Об этом в интервью youtube-канала PolitWera заявил бывший член предвыборного штаба находящегося сейчас в СИЗО Виктора Бабарико Юрий Воскреснский, который сейчас активно сотрудничает с властью.

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«Действительно, часть белорусского общества, условно говоря, 25-30%, они прозападные до мозга костей. Часть такая же примерно пророссийские, ну а традиционно между ними 50% колеблющегося большинства», – сказал Воскресенский.

Он считает, что в ближайшее время в рамках конституционной реформы, инициированной президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в стране будут созданы две новые партии.

«Я не исключаю, что на базе диалоговых площадок, которые будут развиваться и создаваться с большой скоростью, возникнет  две партии. Одна пророссийская условно говоря, а другая прозападная. Я говорю, что сейчас историческое событие – формирование новой политической архитектуры», – сказал Воскресенский.


Он будет настаивать, чтобы для прозападной оппозиции была выделена особая квота делегатов на Всебелорусское национальное собрание, на котором будут утверждены поправки в конституцию. Сколько процентов должно быть отдано «западникам», Воскресенский не уточнил.

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