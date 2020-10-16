16.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Болгария, Вандализм, Политика, Россия, Скандал
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В Болгарии неонацисты осквернили памятник советским освободителям


В Болгарии в городе София вандалами был осквернен памятник Советской Армии.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«13 октября в очередной раз был осквернен памятник Советской Армии в Софии. Особенно циничной выглядит отсылка нанесенной на монумент надписи к болгарской противотанковой бригаде Ваффен-СС – позорной странице болгар в летописи Второй мировой войны.

Отмечаем оперативные действия софийских муниципальных властей по устранению последствий акта вандализма. Вместе с тем твердо рассчитываем, что эта выходка местных маргиналов не останется без внимания правоохранительных органов, виновные понесут заслуженное наказание, а также будут приняты меры по защите монументов воинам, отдавшим свои жизни в борьбе против фашизма», – сказала Захарова.

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