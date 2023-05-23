В болгарском обществе нарастает напряжение из-за возможной отправки мобилизованных на Украину

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„Болгарских мальчиков хотят отправить, как пушечное мясо на Украину” – это утверждение появлялось в разных источниках, в социальных сетях, и даже промелькнуло в речах некоторых политиков. Поводом для такой версии, стали проводимые в стране мобилизационные мероприятия.

В социальных сетях появилось сообщение о том, что НАТО приказало мобилизовать 30 000 болгарских военных с 20 мая 2023 года. Также, приведен номер приказа – № 123-НАТО-2023.

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Болгарские СМИ принялись дружно разоблачать данную информацию, утверждая, что это – фейк. На телевидении даже создали специальную рубрику – «Охотники за ложью»! Аргументы журналистов звучат достаточно убедительно. Опровергается наличие такого приказа НАТО, доказывается невозможность самого факта появления подобного приказа!

Болгарское информационное агентство Фокус, в своей статье, утверждает:

«Известно, что НАТО не имеет права отдавать приказ о мобилизации армии любой из стран-членов. Утверждение о том, что приказом НАТО началась мобилизация болгарских военных, неверно. Нет, и не может быть приказа, с помощью которого НАТО мобилизует болгарских военных. У альянса нет таких полномочий – это решение принимается государствами-членами. В Болгарии мобилизация проводится приказом Верховного Главнокомандующего-Президента Республики».

Аргументы болгарских коллег звучат весомо и должны бы были успокоить встревоженных граждан. Однако озабоченность в обществе продолжает нарастать. Дело в том, что всего один аспект сводит к нулю усилия «расследователей» и борцов с «фейком» – сама мобилизация болгарских военных – таки идет! И этот факт никто не может опровергнуть!

Кроме того, когда это НАТО придерживалось правил и законов, даже ими же и установленных? Военная и политическая целесообразность всегда лежала в основе действий этого военного блока! В Болгарии это прекрасно понимают…

Масла в огонь, в общую напряженную обстановку, подливают и представители украинской власти. Несколько дней назад, лидер третьей по популярности партии в стране – «Возрождение», Костадин Костадинов сделал достаточно резкое заявление.

Костадинов

На своей странице в Facebook, Костадин Костадинов назвал украинских беженцев “туристами, которые обошлись бюджету с февраля до сих пор, почти в 1 млрд. левов. Он назвал их «наглыми нацистами» и пригрозил, что «когда Возрождение придет к власти, он изгонит всех украинских туристов, замаскированных под беженцев».

В ответ украинское посольство принялось метать «громы и молнии» на голову болгарского политика! Его обвинили в поддержке «российской агрессии» (о Росси, Костадинов не говорил ни слова! – авт.) и заявили, что «Риторика руководства партии “Возрождение” имеет характерные черты языка ненависти и содержит подстрекательство по отношению ко всем временно переселенным украинцам».

В посольстве, в лице Костадинова, увидели и угрозу «демократическим ценностям, основным человеческим свободам, что противоречит позиции Болгарии как страны-члена ЕС и НАТО»…

Болгарский политик обращался к своим соотечественникам, находясь на территории своего (!) государства. Костадинов ответил украинским «дипломатам» прямо и откровенно:

«Напоминаю украинскому посольству, что оно находится в Болгарии, а не на Украине. Поэтому они должны считаться с болгарами, а не мы с ним. Это первое. Во – вторых, я напоминаю наглым нацистам, что мне запретили въезд в их страну на 10 лет только потому, что я пошел на переговоры о гуманитарной помощи болгарам Украины. Так что, довольно нагло демонстрировать озабоченность своими гражданами болгарского происхождения, которые находятся в Болгарии именно из-за дискриминационной политики киевского режима. В-третьих, еще раз заявляю, что когда Возрождение начнет править, все украинские туристы, выдававшие себя за беженцев, будут высланы из нашей страны. Настоящие туристы из Украины, оплачивающие счета в отелях, приветствуются. В-четвертых, Возрождение требует автономии для болгар в Южной Бессарабии со столицей в Болграде, Белграде или Измаиле, которая является старинной болгарской землей со старинными болгарскими городами, временно находящимися под украинской администрацией. В финале добавлю, что я действительно не видел еще такой наглости! До сих пор мы выделили почти 1 млрд левов государственных средств на содержание украинских туристов, и когда мы говорим, что перестанем их кормить и содержать, украинское посольство принимает это за недружественный акт! Чем раньше Украина освободится от нацизма и фашизма, тем лучше для нее и ее народа».

Полагаю, в комментариях слова болгарского политика не нуждаются. Добавлю, что при таких настроениях, царящих в обществе, возможная отправка болгарских военных в зону вооруженного конфликта на Украине, может обернуться настоящим народным бунтом.