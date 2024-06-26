В Бресте змагарам удалось разжечь скандал вокруг российского флага с символом «Z»

«Женщина ходила по Бресту с российским флагом, но ответственностью угрожают не ей, а тому, кто это заметил», – с таким странным заголовком вышла сегодня оппозиционная и запрещенная в Белоруссии «Наша Нива». Конечно, в последние несколько месяцев мы уже успели привыкнуть к разного рода «странностям» у белорусских союзников, но российский флаг там точно никто не запрещал и никакой ответственности за его ношение быть не может, тут националисты из «Нашей нивы» явно выдали желаемое за действительное. Однако сам факт инцидента и реакции на него показателен.

Дело было в Бресте, первом городе, принявшем на себя удар нацистов, крепость которого держала героическую оборону. Разумеется, 22 июня, а именно тогда было записано видео, количество российских туристов в таком городе всегда велико. В этом году митинг-реквием в Брестской крепости посетили около 40 официальных делегаций из разных регионов России. Соответственно, российской символики на улицах города в такой день всегда много и жители города к ней уже привыкли.

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Триггернул змагаров не сам флаг, а литера Z на нем, а вот с ней в Белоруссии не все так просто. Еще 13 августа 2021 года суд Центрального района Минска принял решение, в котором, в числе прочего, признаны экстремистскими «логотипы и цифровые знаки в виде латинской буквы Z». Решение суда, конечно, было принято во время известного процесса по делу сайта TUT.BY и его продолжателя Zerkalo и не имеет никакого отношения к России и СВО, да и до самой СВО на момент его принятия оставалось полгода.

Но, увы, описание «экстремистского» Z слишком неконкретно, а на примере судов в отношении Эльвиры Мирсалимовой и Николая Петрушенко мы уже успели убедиться, что иногда белорусские суды могут слишком буквально трактовать нормативные акты, особенно, когда речь идет о пророссийских активистах. Очевидно, именно этим воодушевилась жительница областного центра, приставшая к другой брестчанке, вышедшей на улицу с триколором с надписью «Zа Россию!».

Она вела себя уверенно, грозилась вызвать милицию, требовала «убрать это безобразие» и назвать свои фамилию, имя и отчество, очевидно, рассчитывая создать оппонентке проблемы, заявив «куда надо». Вскоре к ней присоединился еще один местный житель, назвавший z – символику «залупой». Он тоже вел себя довольно уверенно. Видно, что притихшие после 2020-2021 годов змагары осмелели, почуяв что, если не ругать власть, можно не только спокойно быть антироссийскими националистами, но и создавать проблемы активным сторонникам интеграции.

Но не тут-то было! Ролик завирусился, его посмотрело множество пользователей как в Беларуси, так и в России, оставлять его без реакции было нельзя, но реакция оказалась совсем не такой, на которую рассчитывали осмелевшие русофобы. На близком к белорусским силовикам телеграм-канале сегодня утром появилось сообщение, что история с брестчанкой, набросившейся на российский флаг вызвала большой резонанс, и бот канала просто засыпали обращениями.

Оказалось, данная персона в тот же день сделала ноги в направлении Польши, и силовики ее с нетерпением ждут, а вот ее подельник уже находится в изоляторе. Вскоре появился еще один ролик, на котором этот мужчина называет «залупой» уже себя и просит прощения у россиян и участников СВО.

Судя по всему, с этого публичного унижения проблемы у незадачливого русофоба только начинаются. В телеграм-канале силовиков сказано, что отпускать из изолятора его никто не собирается. Видимо, человек уже раньше где-то засветился, или проверка телефона, как это часто бывает, выявила «запрещенку».

Русофоб не вовремя осмелел, ляпнул, не подумав и теперь ему вполне может светить уголовка. Его даже жаль. Но больше меня беспокоит судьба той женщины с российским флагом. На змагарских сайтах уже вовсю публикуют ее персональные данные и, не приходится сомневаться, что системные и не очень националисты будут мстить за своего. Например, перероют все соцсети за последнее десятилетие и будут писать доносы по отработанной схеме. И неизвестно, как на них отреагирует белорусская фемида. Остается только пожелать женщине удачи.