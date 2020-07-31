31.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Военные преступления, Германия, Косово, Политика, Сербия
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В Бундестаге поднимут тему преступлений НАТО и албанских экстремистов в Косово


Депутат немецкого парламента от партии «Die Linke» Жаклин Настич написала письмо министру обороны Сербии Александру Вулину, в котором сообщила, что депутаты ее фракции намерены регулярно поднимать вопрос о преступлениях против сербского народа в Косово.

Левый политик убеждена, что нельзя позволить политической элите и общественности Германии забыть о преступлениях натовских оккупантов и албанских боевиков.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в письме говорится о понимании всех вызовов и проблем, с которыми сталкивается Сербия.

Антифашистский предвыборный плакат Жаклин Настич.

«Die Linke» всегда будет напоминать европейской и немецкой общественности о незаконных бомбардировках Югославии и преступлениях сил НАТО и албанских экстремистов против сербского народа, – говорится в письме Жаклин Настич. – Преступления должны быть осуждены, а военные преступники – привлечены к ответственности».

Политик добавила, что, будучи интернационалистом, готова постоянно демонстрировать солидарность с сербским народом.


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