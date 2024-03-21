В бундестаге требуют разрешить Украине бить немецким оружием по российским тылам

Германия должна снять запрет на применение своего оружия по признанной Западом территории России.

Об этом, выступая в Бундестаге, заявила депутат немецкого парламента Агнешка Бруггер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы постоянно требуем от Украины, чтобы она не делала всего того, что по международному праву она должна была бы делать в целях самообороны, учитывая риски и опасности. Мы должны сделать то, что для нас возможно. Да, мы уже многое делаем, но на прошлой неделе в заявлении коалиции мы ясно дали понять, что предстоит еще много работы, и что нужно еще больше.

Действительно, самый насущный вопрос – это боеприпасы, а также оружие большой дальности – такое, как «Таурус». Для нас, «Зеленых», это не «либо-либо», здесь нужно и то, и другое», – заявила Брюггер.