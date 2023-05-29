В центральных районах Киева пошли взрывы

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Об этом сообщают местные паблики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подтвердил происходящее и мэр города Виталий Кличко. В своем блоге он сообщил, что взрывы произошли в центральных районах Киева.

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Что стало объектом атаки и каким оружием нанесен удар, пока неизвестно.

Местный политолог Юрий Романенко отмечает, что видел работу украинской ПВО воочию.

Военный обозреватель Борис Рожин пишет, что не исключено применение российской армией гиперзвукового оружия.

Напомним, недавно такое поразило комплексы переданной Украине американской системы ПВО Patriot.

На данный момент известно, что в украинской столице прозвучала серия из как минимум 12 взрывов.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем блоге отмечает, что атака еще не закончилась:

Позже Кличко сообщил, что обломки одной из ракет упали на Оболонском проспекте и опубликовал фотографию.

«Кличко запостил то, что нельзя. Теперь за ним придут СБУшники. Или это другое?», – комментирует пост киевского мэра украинский военный паблик «НачШтабу».

Военный обозреватель Юрий Подоляка, что целью последнего удара стали системы ПВО.

«При этом местные паблики сообщают о взрывах в пределах города. Как минимум один мощный прилет в районе аэропорта Жуляны (над районом столб дыма), на котором базируются американские ЗРК Пэтриот. То есть система ПВО Киева вновь не смогла ничего предотвратить. Но официально, конечно, заявят, что все цели поражены.

П.С. А потом американцы заявят, что их комплексы не уничтожены, а только повреждены (как уже было в прошлый раз)», – пишет Подоляка.