«В чистом виде риторика» – киевский эксперт призывает не верить «мирным» заявлениям Зеленского

Вадим Москаленко.  
03.02.2025 21:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский заговорил о возможности скорого мира только для того, чтобы снизить градус напряжения в обществе.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский заговорил о возможности скорого мира только для того,...

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«Зеленский в интервью говорит, что Украина как никогда близка к миру. Вы с этим утверждением согласны?», – спросил ведущий.

«Мы слышали уже это раньше, несколько раз. Мы слышали это от украинского президента уже несколько раз раньше. И в 2023 году слышали.

Большая часть общества, социология показывает, более 60, под 70% украинцев – хотят завершения войны. Президент понимает, что это надо говорить, потому что это общество хочет слышать, иначе не будешь популярным. Это хорошая политическая риторика», – сказал Бортник.

При этом политолог подчеркнул, что к реальным намерениям и планам украинского руководства такие заявления не имею никакого отношения – реально мира они так и не хотят.

«Но это не означает, что Украина готова к компромиссам, или украинское правительство готово к компромиссам. И это тоже прекрасно понимают в США», – резюмировал он.

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