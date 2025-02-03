«В чистом виде риторика» – киевский эксперт призывает не верить «мирным» заявлениям Зеленского

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Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский заговорил о возможности скорого мира только для того, чтобы снизить градус напряжения в обществе.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский в интервью говорит, что Украина как никогда близка к миру. Вы с этим утверждением согласны?», – спросил ведущий.

«Мы слышали уже это раньше, несколько раз. Мы слышали это от украинского президента уже несколько раз раньше. И в 2023 году слышали. Большая часть общества, социология показывает, более 60, под 70% украинцев – хотят завершения войны. Президент понимает, что это надо говорить, потому что это общество хочет слышать, иначе не будешь популярным. Это хорошая политическая риторика», – сказал Бортник.

При этом политолог подчеркнул, что к реальным намерениям и планам украинского руководства такие заявления не имею никакого отношения – реально мира они так и не хотят.