19.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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В ДНР добыли миллионную тонну угля

Сегодня в Шахтёрске глава ДНР Александр Захарченко поздравил горняков ГП «Торезантрацит» с добычей миллионной тонны угля с начала года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что «юбилейную» тонну угля подняли на гора на шахте «Шахтёрская-Глубокая» входящей в структуру предприятия.

На торжественном мероприятии, посвящённому этому событию, Александр Захарченко отметил важность работы угольных предприятий для жизни Республики.

«Скажу честно, это даже не радость, это гордость. Гордость за вас, за нашу землю и наш Донбасс. Это не миллион тонн угля – это миллион тонн улыбок и миллион тонн гордости.

Хочу поздравить вас, всех присутствующих в зале, и всю Донецкую Республику. Пока мы вместе, пока мы можем, умеем и добываем эти миллионы тонн угля, никто и никогда нас не победит. Мы прорвём все преграды и преодолеем все препятствия», – заявил Александр Захарченко.

Исполняющий обязанности генерального директора ГП «Торезантрацит» Сергей Любовенко рассказал, что это – первый миллион в этом году, но не последний.

«Мы надеемся до конца года добыть ещё миллион, и таким образом довести годовую добычу до двух с небольшим миллионов тонн», – пообещал руководитель предприятия «Торезантрацит».

Также он сообщил, что трудовой коллектив и дальше готов трудиться на благо Республики.

«В нашем предприятии работает более 9 000 человек. Пять угольных предприятий, которые в сутки добывают порядка 7-8 тысяч тонн угля. Шахты все работают стабильно, заработная плата выплачивается регулярно, поэтому трудовой коллектив заряжен на работу», – отметил Сергей Любовенко.