В ДНР меняют госзаказ в вузах, чтобы ликвидировать дефицит кадров

03.10.2019, Донецк, Михаил Рябов

Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал изменение госзаказа на обучение в вузах молодых специалистов, чтобы решить проблему нехватки кадров. Об этом Пушилин сообщил на встрече с активом Общественного движения «Донецкая Республика» по случаю пятилетия организации.

О существующем дефиците кадров упомянули руководители малых городов и поселков, Пушилин подтвердил актуальность проблемы, отметив, что она также остро стоит не только в ДНР, но и в России.

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«Нам нужно тщательно рассмотреть данную проблему и подумать о программах, которые будут стимулировать специалистов оставаться здесь. Сейчас у нас запущена программа формирования госзаказа на молодых специалистов. Потому что не нужно нам столько экономистов, финансистов и менеджеров. Будем готовить тех специалистов, которые востребованы», – сказал глава ДНР.

«Сейчас в ДНР нужны строители, железнодорожники, машиностроители, специалисты IT-технологий, педагоги, инженеры», – пояснил «ПолитНавигатору» руководитель Центрального исполкома «Донецкой Республики» Алексей Муратов.