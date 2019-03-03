В ДНР началась цепочка запланированных Западом действий

03.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украина в последнее время увеличила количество точечных обстрелов территории ДНР, цель – максимальная деморализация населения республик Донбасса, показать невозможность работы миссии ОБСЕ и необходимость ввода иностранного контингента, под прикрытием которого Киев планирует осуществить зачистку.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» рассказал официальный представитель оперативного командовании ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстрелы сейчас более точечные, чтобы, в первую очередь, запугать людей, сделать какие-то небольшие разрушения. Потому что, если они сделают большие, тогда, в принципе, здесь начинают вмешиваться большие игроки – это Германия и Франция, они вмешаются сразу, и тот же Сайдик будет вынужден что-то говорить. Поэтому, вот эти подлые обстрелы увеличиваются с каждым днём», – отметил представитель оборонного ведомства.

Басурин призвал жителей ДНР быть бдительными в военное время.

«В первую очередь, как бы это жёстко не звучало, враг находится среди нас. И люди не должны расслабляться. Когда я обращаюсь к людям, не просто так обращение делаю: «Если видели что-то подозрительное, что-то вам не понравилось, люди, которых раньше не было, стали здесь часто появляться, то сообщайте в компетентные органы». Когда люди расслабляются – этим начинают пользоваться.

Если проследить дальнейшее выступление Волкера, он же опять начал говорить о вводе миротворцев. Одна из целей – напугать ОБСЕ, и через это сюда ввести миротворцев. Идёт цепочка запланированных действий», – резюмировал Басурин.