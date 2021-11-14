В ДНР наградили 27 бойцов, одного – посмертно

Семь лет назад в экстремальных условиях боевых действий ополченцы Донбасса за рекордные сроки смогли организоваться в единую силу, которая юридически была оформлена в Народную милицию ДНР.

Накануне защитников республики поздравил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он напомнил, что до 2014 года большинство ополченцев были людьми мирных профессий, а теперь «стойко преграждают путь врагу».

«Через многое прошли, заплатили огромную цену за важные для республики победы. Они стали щитом народа Донбасса, надежно закрыли его собой. Все семь лет защитники Донбасса находятся на переднем крае борьбы за интересы всех русских людей. Благодарю за службу, за мужество и верность Родине!» – говорится в поздравлении главы ДНР.

По случаю годовщины, государственные награды получили 27 военнослужащих: медали «За отвагу», знаки отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» II и III степени, «Георгиевский крест» III и IV степени. Также посмертно медалью «За отвагу» награжден Олег Александрович Ткаченко, награда была вручена его матери. Кроме того, благодарность Главы ДНР за безупречную службу в рядах Народной милиции объявлена шестерым бойцам.